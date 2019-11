35-letni igralec umrl na snemalnem setu

Po poročanju tujih medijev je med snemanjem resničnostnega šova Chase Me na Kitajskem umrl 35-letni igralec in model tajvansko-kanadskih korenin, Godfrey Gao .

Gao je bil prvi azijski model, ki je podpisal pogodbo z modno hišo Louis Vuitton, najbolj znan pa je bil po svoji vlogi v fantazijski drami iz leta 2013 Kronike podzemlja: Mesto kosti.

Potem, ko se je na snemalnem setu nepričakovano zgrudil, mu je na pomoč priskočila reševalna služba, ki ga je neuspešno oživljala skoraj tri ure. Iz igralčeve menedžerske skupine Jetsa je prišlo uradno sporočilo za medije:''V zgodnjih urah 27. novembra se je med snemanjem serije nepričakovano zgrudil naš ljubljeni Godfrey. Po treh urah reševanja nas je žal zapustil. Še vedno ne moremo sprejeti tega, kar se je zgodilo, zelo smo žalostni in pretreseni.'' Zahvalili so se tudi igralčevim oboževalcem in podpornikom ter pozvali javnost, naj v tem času spoštuje zasebnost njegove družine in prijateljev.

Razlog smrti zaenkrat ni znan.