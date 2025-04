37-letna nekdanja balerina potrdila, da sta z Mickom Jaggerjem zaročena

"Zaročena sva že dve ali tri leta. Morda se bova nekega dne poročila ali pa tudi ne. Trenutno sva tako srečna, da bi me bilo strah karkoli spremeniti," je iskreno priznala, spregovorila pa je tudi o skrivnosti, kaj dela njuno razmerje tako posebno in srečno: "Skušava podpirati drug drugega, si stati ob strani in poskrbeti, da smo vsi srečni. To je vse, kar mi je pomembno in k čemur stremim."

Nekdanja balerina je na morebitno zaroko namignila med pogovorom za People pred skoraj dvema letoma, ko je na vprašanje, ali na prstancu leve roke nosi zaročni prstan z ogromnim diamantom, odgovorila: "Moram se smejati. Mi je Mick dal ta prstan? Ja, mi ga je. Je za tisti prst? Je. Sva kot najstnika, ki si podarjava stvari. V mojih mislih je to prstan zaobljube. Bodimo nezreli in ga tako imenujmo."