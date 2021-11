4-letna hči Serene Williams prvič na rdeči preprogi

Serena je za Acess Hollywood o izbiri obleke dejala: "Ta videz sem videla na modni pisti in sem pomislila: "To moram nositi na premieri."

Za to posebno priložnost sta namreč obe nosili elegantno črno obleko s srebrnimi detajli, na desni nogi pa sta imela posute še bleščeče dodatke. Njuna ujemajoča se kombinezona sta iz kolekcije spomlad 2022 modne hiše David Koma. Serena je elegantni videz dopolnila z dolgimi rokavicami in visokimi petami, njena prvorojenka pa je svojemu videzu dodala balerinke, svetlečo ogrlico, v laseh pa je imela bele perle.

Film King Richard predstavlja neverjeten vzpon sester Serene in Venus Williams od deklic, ki sta trenirali na propadajočih teniških igriščih v Comptonu, kjer domujejo tolpe, do izjemno uspešnih športnic. Njunega očeta, trenerja in managerja Richarda, po katerem je film naslovljen, igra Will Smith.