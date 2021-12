40 let Britney Spears: od ujetniške princeske do svobodne ženske

Nekdanja princesa popa, ki je s svojim pevskim in plesnim talentom navduševala že od malih nog, je dopolnila 40. rojstni dan in s tem prvega po dolgih letih ujetništva. Glasbenica bo končno lahko spet zaživela svoje življenje, saj se je po 13 letih le uspela rešiti okov skrbništva, v katerem je bila ujeta zaradi očeta Jamieja. Britney se verjetno veseli tudi prvega pravega praznovanja rojstnega dne, ki ga bo organizirala kakor ji srce poželi, brez omejitev.

Svet zvezdništva in blišča nam je v zadnjih (vsaj) 50 letih ponudil že nešteto bizarnih zgodb o ljudeh, ki so imeli takšne ali drugačne težave sami s seboj ali z okolico. Kar nekaj je tragičnih zgodb o zvezdnikih in ena takšnih je zagotovo zgodba Britney Spears. Pred dobrim mesecem dni je sicer njena zgodba končno uspela ugledati luč na koncu tunela, a je le vprašanje, kaj jo čaka v prihodnosti. Bo res bolje, zdaj ko je končno svobodna ali bo to samo še bolj škodljivo za njo in njeno dobrobit? Kaj bo prinesla prihodnost, bomo videli. Ob njenem jubileju pa lahko pogledamo v preteklost, njene začetke, uspehe in padce. Miki Miška z Justinom Timberlakom, Christino Aguilero in Ryanom Goslingom Pri enajstih letih se je Britneyjina pot do zvezdništva začela, ko je bila sprejeta v legendarni The Mickey Mouse klub, televizijsko oddajo za otroke, v kateri so nastopali pevko in plesno talentirani najstniki. Tam je spoznala svojega bodočega fanta Justina Timberlaka, bodočo rivalko Christino Aguilero in bodočega filmskega zvezdnika Ryana Goslinga. Sodelovanje pri šovu ji je sicer odprlo vrata v nek nov svet šovbiznisa, a njena kariera se je res začela šele leta 1998.

... Baby One More Time, legendarna oprava in bratranec kot 'simpatija' Prva uspešnica in prvi singel Britney Spears je nepozabna ... Baby One More Time, ki se je zapisala v zgodovino pop uspešnic. Sicer je pesem potrebovala kar nekaj tednov, da je leta 1998 dosegla prvo mesto na glasbenih lestvicah, a počasi se daleč pride, zato je popularna še danes in velja za eno najbolj uspešnih pop skladb iz 90. let. Videospot, ki so ga posneli v isti srednji šoli, kjer so pred leti snemali tudi film Briljantina, je bil posnet z nenehnim opomnikom, da zanj nimajo veliko denarja, zato je bilo varčevanje več kot nujno. Kot zanimivost lahko izpostavimo, da je vsaka pevkina oprava stala okoli 15 evrov in niti centa več. Zanimivo pa je tudi, da je pevkino simpatijo v videospotu zaigral kar njen bratranec Chad Spears.

Pesem je bila prvotno napisana za skupino TLC, a so jo te zavrnile, saj so bile mnenja, da s tem besedilom ne bi sporočale nič pozitivnega. Namreč besedilo pravi 'Hit me baby one more time!', kar v dobesednem prevodu pomeni 'Udari me srček še enkrat!'. A avtorjev namen vsekakor ni bil takšen. Avtor besedila, Šved Max Martin, je namreč menil, da s tem sporoča 'Pokliči me,' oziroma v ameriškem slengu 'Hit me up!'. Beseda 'up' v tem primeru popolnoma spremeni pomen. Ker je bilo pesmi namenjeno, da bo postala uspešnica, so se zanjo potegovali številni glasbeniki, dokler na koncu ni pristala v rokah Britney. Želeli so jo Backstreet Boys, kot tudi Simon Cowell za fantovsko skupino Five. Cowell je Martina celo skušal podkupiti z vožnjo s pregrešno dragim mercedesom, a je bil pri tem neuspešen. Nenehno moraliziranje: Je Britney preveč seksi? Že od prvega videospota naprej se zdi, da so se novinarji, kritiki, starši njenih poslušalcev spraševali, če je Britney preveč kontroverzna. Če je preveč seksi, če je pokazala preveč gole kože, če je preveč povezana s svojo seksualnostjo in če je to sploh 'zdravo' za njene poslušalce, ki so bila v večini najstniška dekleta. Od samega začetka so jo kritizirali, češ da je šolsko opravo priredila tako, da je seksi. Potem se je v drugem videospotu pojavila v rdečem lateksu, ki je bil sicer oprijet, a vsaj ni razkazovala kože. Kar spet ni bilo v redu. Leta 2001 pa je doživela razcvet, ki ga doživi skoraj vsaka mlada pop glasbenica (se spomnite Miley Cyrus v videospotu za Wrecking Ball, kjer je jahala kroglo za rušenje stavb?). Takrat je izdala album Britney, ki je, kot se je takrat izrazila, pokazal, kakšna je ona v resnici in naj bi bil nekakšen dnevnik iskrene 20-letnice.

V pesmi Slave 4 You je znova pokazala svojo seksi plat ter javnost šokirala z videospotom, kjer je imela čez usnjene hlače oblečene rdeče čipkaste tangice. Njeno vzdihovanje med prepotenimi plesalci pa je marsikatero mamo prisililo, da je prestavila program na televiziji, da bi s tem 'obvarovala' svoje otroke pred preveč nazornim seksapilom. Na albumu so še pesmi kot je Overprotected, kjer Brit pravi, da je pod nenehnim nadzorom, da ji hočejo vsi najboljše, da pa ne more biti svobodna, da si želi izzivov in napak. "Povedala jim bom, kaj mi je všeč, kaj ne in česa ne bom počela. A ko to storim, me popravijo, povedo, da nimam prav. Vem, da sem preveč zaščitena z vseh strani," v pesmi pripoveduje plavolaska. A njen seksapil in iskrenost se tu nista končala. Med drugim je v zadnjih dvajsetih letih nanizala hite kot so 3, ki govori o trojčku, pesem If you seek Amy govori o seksu kot takem. V hitu iz leta 2008 Britney išče žensko Amy v klubu, kar je prispodoba za seks. Pesem je veliko radiev po svetu označilo za neprimerno in jo uvrstilo samo v nočni program. A Britney se tu ni ustavila. Vmes se je na odru poljubljala s svojo vzornico Madonno, v videospotu Toxic je nastopila v prozornem najlonu, posutem z mini diamantki, v videospotu za Gimme More pa se je vrtela ob plesnem drogu.

Deviškost kot modna muha, Justin Timberlake, dve poroki v enem letu in rojstvo sinov Zdi se, da se Britney nikoli ni preveč znašla na ljubezenskem področju. Na začetku kariere je (verjetno po navodilih menedžerjev in očeta) sebe prikazovala kot pridno deklico, ki bo glede spolnosti počakala na poroko. Kasneje se je sicer razvedelo, da naj bi se strastem predala že s prvim fantom, s katerim je bila kasneje tudi poročena. Še v času, ko je bila v zvezi z Justinom Timberlakom, sta oba trdila, da bosta s spolnostjo raje počakala do poroke, da jima to veliko pomeni. Zveza se ni obdržala, rodila se je r'n'b uspešnica Cry Me a River, kjer je Timberlake vso krivdo za strto srce prenesel na Britney in jo tako javno očrnil. Sicer je vedno trdil, da ni nujno, da je pesem o njej in da plavolaska v videospotu ne predstavlja Britney, a je kmalu postalo jasno, da temu ni bilo tako.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

Britney se je po razhodu z Justinom začelo živahneje dogajati na področju ljubezni in simpatij, njena podoba device pa je vedno bolj bledela. Zapletla se je s svojim koreografom Wadeom Robsonom, kratko avanturo je imela tudi s plesalcem Columbusom Shortom, leta 2004 je javnost šokirala z dvodnevnim zakonom z Jasonom Alexandrom, svojim prvim fantom iz srednje šole. Tega istega leta je v enem od losangeleških nočnih klubov spoznala Kevina Federlina, bodočega očeta njenih otrok. Njuna zveza je bila od samega začetka burna in strastna, skupaj pa sta posnela celo resničnostni šov, ki pa je bil kratkega daha. Kasneje je izjavila, da je bil šov 'verjetno ena najhujših stvari, za katere se je odločila v svoji karieri'. Kevin in Britney sta se poročila leta 2004, leta 2005 se jima je rodil prvi sin Sean Preston, leto kasneje pa še drugi sin Jayden James. Po le dveh letih burnega zakona sta zakonca sporočila, da se ločujeta. Kasneje je imela krajšo romanco z glasbenim producentom J. R. Rotemom, družino pa je po njem šokirala, ko je bila v kratki zvezi s paparaci fotografom Adnanom Ghalibom. Po dveh kratkih avanturah, se je pevka zaljubila v Jasona Trawicka, s katerim je bila v zvezi kar štiri leta, Jason pa je nastopil tudi v njenem videospotu Criminal. A tudi ta zveza, ki je se je zdela zanjo precej zdrava, se je končala na začetku leta 2013. Do leta 2016, ko je spoznala zdajšnjega zaročenca Sama Asgharija, je vmes imela dve kratki romanci, in sicer z odvetnikom Davidom Lucandom in producentom Charliejem Ebersolom. S Samom je zdaj v zvezi že peto leto in pred nekaj meseci sta se tudi zaročila. Mnogi njeni oboževalci so sicer v dvomih, če je Sam z njo iz ljubezni, saj sumijo, da jo želi le izkoristiti za lastno prepoznavnost. Sam ji je sicer v zadnjih let njenega skrbništva, ki ga je oče Jamie vzpostavil leta 2008 po javnem živčnem zlomu, ves čas stal ob strani in razumel, da njeno življenje ni življenje prostih odločitev. Jamie je namreč poskrbel, da se pevka za skoraj nič ni več sama odločala - kdaj bo šla na počitnice, kdaj bo šla kam, kdaj bo videla otroke, vse to je bila domena pevkinega očeta. Kakšni pa so njegovi resnični nameni pa bo pokazal čas. Sploh zdaj, ko se je rešila skrbništva. Žični zlom, skrbništvo, hospitalizacije in subtilni klici na pomoč Če je v začetku novega tisočletja Britney veljala za princeso popa, ki je bila oboževana z vseh strani, si takrat verjetno nihče ni predstavljal, bo njeno življenje ubralo pot, na kakršni je pristala zadnjih nekaj let.

Sicer verjetno nikoli ne bomo vedeli vseh podrobnosti o njenem življenju, trpljenju v tišini in zatiranju, ki ga je bila deležna skozi leta, a s pomočjo zvestih oboževalcev, je njena zgodba postajala vse bolj glasna. Zaradi oboževalcev, ki se skrivajo za Instagram profilom Britneygram se je sploh uresničila pevkina želja - rešiti se okov skrbništva, v katerem se je znašla zaradi javnega živčnega zloma, britja svojih las, napada na paparace. Leta 2007 je šlo njeno psihično zdravje strmo navzdol in morda pred 14 leti ni bilo jasno, kaj se dogaja, zakaj ima takšne reakcije in kaj pravzaprav preživlja. Zdaj so te stvari veliko bolj jasne in javnosti znane, predvsem skozi poglobljene dokumentarne filme, ki so nastali tudi v sodelovanju z najbolj zagrizenimi oboževalci. Kar dva od teh dokumentarcev si lahko ogledate na VOYO.

Njen oče je bil tisti, ki je imel vse vajeti v rokah. Že od majhnega. S skrbništvom pa je bila njegova moč nepremagljiva. Dosegel je, da ni smela videvati sinov, kadar bi želela. Nikamor ni smela iti sama, objave na družbenih omrežjih so bile nadzorovane, celo moč koreografiranja lastnih plesnih točk ji je odvzel. Praktično jo je razčlovečil in iz nje naredil svojo lutko, s katero je lahko počel, kar je želel. Šele lani je postalo jasno, kako težke trenutke preživlja pevka. Zahvaljujoč oboževalcem, ki so spremljali vsak njen korak, vsako njeno objavo in ob tem dešifrirali skrita sporočila, ki jih je pevka pošiljala z uporabo povsem običajnih emotikonov, se je začelo gibanje #FreeBritney. In po dolgem boju si je pevka z veliko težavo vendarle priborila svobodo. Le nekaj dni po tem, ko je Jamie Spears odstopil kot njen skrbnik, je na Instagramu zapisala, da je po mnogih letih ponovno imela v rokah gotovino in da ni mogla verjeti, da se to resnično dogaja. Da se lahko usede v svoj avto in se odpelje. Da lahko gre na počitnice, ko se njej zahoče in kamorkoli pač želi.