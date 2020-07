40 let Gisele Bündchen: od supermodela do supermame

Supermodel Gisele Bündchen te dni praznuje okroglo obletnico, ob tej priložnosti pa se je odločila posaditi 40.000 dreves. To pa ni njen prvi tovrstni projekt, nekdanje manekenke z možem namreč ne veže zgolj ljubezen, temveč tudi skrb za naravo. Zvezdnica, ki je dolgo kraljevala na prestolu najbolje plačanega obraza modne industrije, izhaja iz skromnega okolja, zato pred materialnimi dobrinami daje prednost pomoči sočloveku ter poudarja pomembnost družine in skupnosti.

Gisele Caroline Bündchenje rojena 20. julija 1980, pet minut pred sestro dvojčico Patricio. Odraščala je v južni Braziliji v skromni družini šestih otrok, ob Patriciji so ji družbo delale še Raquel, Graziela, Gabrielater Rafaela. Mlada Gisele se je najprej nagibala h karieri profesionalne igralke odbojke, za manekenstvo pa se je odločila, da bi popravila slabo držo. Ta poteza se je pokazala za pravilno, saj je njeno prizadevanje v manekenskem svetu hitro obrodilo sadove. Že po letu dni so jo v enem od brazilskih nakupovalnih centrov opazili agenti slovite modne agencije Elite Model Management in jo prepričali, da se prijavi na lepotni izbor pod njihovim okriljem. Gisele je takrat osvojila drugo mesto in se pri samo 14 letih preselila v Sao Paulo, z namenom, da se resneje posveti manekenstvu.

Kmalu za tem so sledila potovanja v modne prestolnice, kot so London, New York in Pariz. Njena kariera se je hitro razcvetela in tako je postala najbolje plačana manekenka, vse dokler je na prestolu ni zamenjala mlada resničnostna zvezdnica in manekenka Kendall Jenner. Gisele se je v svoji karieri pojavila v več kot 400 oglasih ter na 120 naslovnicah modnih revij. Sprehodila se je po pistah kar 450 modnih revij.

Vsem zavidljivim poslovnim uspehom pa je piko na i dodalo še pestro zasebno življenje. Med leti 2000 ter 2005 je bila v zvezi z večnim samcem Leonardom DiCapriem, ki ji ga je uspelo za nekaj let vendarle ukrotiti. Po koncu razmerja z igralcem je spoznala ljubezen svojega življenja, športnika Toma Bradyja. Njuna zgodba se je pričela na zmenku na slepo, ki je bil več kot uspešen, saj sta se 26. februarja 2009 na majhni slovesnosti v cerkvi v Santa Monici v Kaliforniji tudi poročila. Bündchenova in Brady imata dva otroka, sina Benjamina Reina, ki je rojen leta 2009 in hčer Vivian Lake, rojeno tri leta kasneje. Gisele - od modela do mame: