40 let kasneje Bono še vedno obžaluje svoj videz na Live Aidu

Štirideset let po tem, ko se je odvil eden izmed odmevnejših koncertov Live Aid, si Bono iz skupine U2 še vedno želi, da bi tistega dne na dobrodelnem koncertu leta 1985 spremenil eno malenkost na svojem videzu. "Ne morem se ozreti nazaj na ta trenutek z dvema očesoma, ker sem imel tako slabo frizuro ... Iskreno, eden najbolj znanih trenutkov vašega življenja in vašega aktivizma in imate tako pričesko," je 65-letnik razkril v novem dokumentarcu Live Aid: When Rock 'n' Roll Took on the World po poročanju revije People.