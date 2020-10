40 let Kim Kardashian: Od zvezdnice resničnostnega šova do milijardnega imperija

V času od predvajanja prve epizode šova 'V koraku s Kardashianovimi' pa do danes je postala modna ikona, lastnica kozmetične linije, znamke perila, z raperjem Kanyejem Westom pa sta zgradila veliko družino ter trdno dinastijo, ki sooblikuje današnje trende v glasbi ter ulični modi.

Kim Kardashianje rojena 21. oktobra 1980. StaršaRobertin Kris Kardashian (sedaj Jenner) sta se v zakonu razveselila treh hčera in sina. Kourtney, Kim in Khloe se je leta 1987 pridružil še Robert mlajši. Očeta, ki je zaradi raka umrl leta 2003 pri 59 letih, je javnost spoznala kot prijatelja O. J. Simpsona, nekdanjega športnika pa je zastopal tudi v razvpitem sojenju zaradi umora žene in njenega domnevnega ljubimca. Kim, ki je bila ob smrti očeta stara le 23 let, je ob rojstnem dnevu zapisala, da se zaveda privilegija, ki ga prinaša vsako novo leto z njenimi štirimi potomci. Pri tem se je spomnila na trenutke, ko je izgubila očeta:''Pogosto mislim o tem, kako je izgubiti očeta ali starša ali pa nekoga, ki ti je blizu v tako mladih letih.''

icon-expand Kim Kardashian z družino leta 2007, ko je luč sveta ugledal družinski resničnostni šov 'V koraku s Kardashianovimi'. FOTO: Profimedia

Stilistka bogate dedinje Paris Hilton Kim je svojo medijsko pot pričela kot prijateljica Paris Hiltonter z njo obiskovala številne zabave, ko je bila hotelska dedinja na višku svoje priljubljenosti. Hiltonova je Kardashianovo gostila tudi v resničnostnem šovu Simple life, ki je bil na sporedu med leti 2004 in 2006, v zasebnem življenju pa ji je Kim nudila tudi stilske nasvete. Svojo modno žilico je nato pametno vpletla v družinski posel, saj je s sestrama odprla butik z oblačili ter modnimi dodatki. Vrata D-A-S-H-a so se najprej odprla v domačem Calabasasu, kasneje pa je sledila veriga še treh trgovin, ki pa so nehale poslovati aprila 2018.

icon-expand Kim Kardashian je s svojimi modnimi odločitvami že večkrat presenetila. Modni oblikovalci pa se pred vsakim velikim dogodkom podajo v boj, kdo bo imel privilegij - obleči prve obline ameriške estrade. FOTO: Profimedia

Vroči posnetki in resničnostni šov Leta 2007 se je Kim življenje obrnilo na glavo. Po tem ko je v javnost prišla kaseta s sporno vsebino, ki je nastala med spolnim aktom s takratnim partnerjem Rayjem J-jem, je istega leta izkoristila pozornost medijev in z družino predstavila pilotni del družinskega resničnostnega šovaV Koraku s Kardashianovimi. Priljubljeni televizijski šov je porodil še ostale različice, kot sta Kourtney and Kim Take New York ter Kourtney and Kim Take Miami, zvezdnica pa se je ob tem izstrelila na številne naslovnice revij, med drugim je večkrat krasila revijo Playboy ter modno biblijo Vogue. Kot uspešna managerka se je v tej situacija izkazala mama Kris, ki je hčeri zagotovila angažma v sedmi sezoni ameriškega plesnega šova Zvezde plešejo, ter manjše vloge v serijah Kako sem spoznal vajino mamo, CSI: Miami, sodelovala pa je tudi kot gostujoča žirantka v lepotnem šovu Tyre Banks Ameriški top model.

Kozmetični in modni imperij Vse to je Kim omogočilo, da se razvija kot poslovna ženska in realizira svoje sanje, povezane z modno in kozmetično industrijo. Leta 2017 je na trg prodrla z dvema priljubljenima linijama kozmetike in parfumov, KKW Beauty in KKW fragrance. Uspešno zgodbo pa od leta 2019 piše z spodnjim perilom SKIMS, ki se osredotoča na udobje in obenem poudarja lepoto ženskega telesa. Vse kar nosi njeno ime se hitro pretvori v čisto zlato, njeno bogastvo ocenjujejo na nekaj več kot 750 milijonov evrov, revija Forbes pa jo je že leta 2015 uvrstila na lestvico stotih najbolj vplivnih ljudi na svetu.

icon-expand Kim in Kanye sta se poročila na razkošni ceremoniji v Firencah. FOTO: Profimedia

Dva neuspešna zakona in številne romance Čeprav odkrito uživa v svojem bogastvu in ne skriva dejstva, da obožuje luksuzne dobrine, pa je večkrat poudarila, da je njena največja sreča družina, ki jo je zgradila z raperjem Kanyejem Westom. Za Kim sta namreč že dva neuspešna zakona. Po tem, ko se je leta 2003 po treh letih ločila od Damona Thomasa in se zaljubila v igralca ameriškega nogometa Reggieja Busha, se je maja 2011 zaročila z košarkarjem NBA Krisom Humphriesom. Poroka, ki je marsikoga presenetila, se je zgodila 20. avgusta istega leta, zakon pa se je končal po samo 72 dneh. Ko je spoznala Westa, je bila s športnikom še zmeraj uradno poročena, po dolgih težavah, o katerih je spregovorila tudi v resničnostnem šovu, pa je dosegla razvezo in se nato 24. maja 2014 z raperjem v zakon podala na ceremoniji v italijanskih Firencah.

icon-expand Zvezdniški par in štirje otroci: North, Saint, Chicago in Psalm. FOTO: Profimedia

Par ima štiri otroke, North, Sainta ter Chicago in Sainta, ki ju je donosila nadomestna mati. Čeprav je Kim na medijski zemljevid postavil resničnostni šov, njeno poslovno pot pa začrtala prisotnost v modni industriji pa priznava, da je njena prva in najpomembnejša vloga - biti mati in soproga.