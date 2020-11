40-letna Gisele Bündchen o staranju v Hollywoodu: Lepo je, a zahtevno

Gisele Bündchen velja po besedah mnogih za eno najlepših žensk na svetu, a manekenka je priznala, da je staranje – posebej v Hollywoodu – izziv. V intervjuju je povedala, da je starost sicer lepa stvar in nujen del življenja, da pa je na svojem telesu v preteklih letih opazila številne spremembe.

Igralka in manekenka Gisele Bündchen je v intervjuju za Allure pred kratkimdejala: "Ko spremljam te spremembe na telesu in vidim odsev vseh let, ki sem jih pustila za seboj, začutim neverjeten občutek hvaležnosti. Z leti se vse bolje počutim v svoji koži in hvaležna sem za vsako izkušnjo in vsako leto svojega življenja," je dodala.

icon-expand Gisele Bündchen pravi, da je staranje izziv, a je hvaležna za vsak trenutek. FOTO: Profimedia

Žena zvezdnika ameriškega nogometa Toma Bradyja je pojasnila, da se ji zdi izredno pomembno, da začnemo skrbeti za kožo že v mladosti, in to več let upošteva tudi sama. "Skrb za kožo je tako pomembna, a kljub temu veliko ljudi pravi, da nimajo časa za to opravilo. Verjamem, da je zunanja lepota odraz notranjega ravnovesja in miru."

Zvezdnica ni ljubiteljica lepotnih posegov – za revijo People je že leta 2018 povedala, da obžaluje povečanje dojk. "Vedno so hvalili moje telo in zdelo se mi je, da ljudje od mene pričakujejo še več. Počutila sem se zelo ranljivo, ker sem veliko telovadila, zdravo jedla, a nisem mogla sprejeti dejstva, da sta otroka imela raje levo dojko kot desno. Tako sta postali različni. Ljudje so to vedno komentirali." Ko pa se je odločila za poseg, se je v svojem telesu počutila tuje: "Počutila sem se, kot da živim v telesu, ki ga nisem poznala. Prvo leto sem nosila široka oblačila, ker sem se počutila neprijetno." Manekenka sicer že od nekdaj prisega na zdrav življenjski slog.