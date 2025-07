40-letnico koncerta Live Aid bodo v Veliki Britaniji obeležili na poseben način

Ob 40-letnici koncerta Live Aid, na katerem so nastopile glasbene legende, kot so Queen, David Bowie, The Who in Paul McCartney, bodo na radiu v Veliki Britaniji predvajali posebno oddajo. Deseturna oddaja, ki se bo začela 13. julija opoldne, bo vsebovala vse izvirne nastope s koncerta s komentarji.