42-letna vdova 91-letnega avstrijskega milijarderja: Bil si moje sanje

42-letna Simone Reiländer, vdova avstrijskega milijarderja Richarda Lugnerja, se je po smrti 91-letnika oglasila na svojem Instagram profilu in se poklonila svojemu pokojnemu soprogu. Označila ga je za sanje svojega življenja in dodala: "In ko sem videla, kako siješ ob pogledu name, takrat sem vedela, da sem to tudi jaz tebi." Richard in Simone sta se poročila 1. junija letos ter bila poročena zgolj dva meseca, preden je milijarder umrl.