43-letna Ashanti in šest let starejši Nelly povila sina

Glasbenika Ashanti in Nelly sta pred nekaj dnevi povila sina. To je prvi skupni otrok za 43-letnico in šest let starejšega raperja, ki imata pestro preteklost. Zakonca sta bila namreč v preteklosti par deset let, se leta 2013 razšla, nato pa romanco deset let pozneje ponovno obudila in zapečatila s poroko in sedaj še rojstvom otroka.