43-letna Milla Jovovich že tretjič noseča

Ameriška igralka srbskih korenin Milla Jovovich je že tretjič noseča. Novico je naznanila na Instagramu, kjer je pokazala svoj nosečniški trebušček in ob fotografiji zapisala svoja občutja.

43-letnica je namreč tretjič zanosila že pred dvema letoma, vendar je v petem mesecu nosečnosti dobila nepričakovane popadke in morala nemudoma na medicinski poseg, kjer je otroka splavila.

Zdaj je veselo novico o vnovični tretji nosečnosti pospremila s priznanjem, da jo je bilo na začetku zelo strah, in nadaljevala: "Zaradi moje starosti in izgube otroka v preteklosti se nisem želela takoj navezati." Povedala je še, da je bila njena družina zadnjih nekaj mesecev zelo napeta, saj so čakali na rezultate različnih preiskav in so tako večino časa preživeli v zdravniških ambulantah. Nato pa je razkrila: "Izvedeli smo, da smo blagoslovljeni s še eno punčko." Oboževalcem je na koncu še obljubila, da jih bo obveščala o svojem nosečniškem napredku.