44-letna igralka telenovel opustila željo po drugem otroku

Mogoče je odločitev, da ne bo imela otroka, na nek način povezana z njenim možem Leom Clercom , ki je ujet v svoji rodni Švici. Mehiški mediji poročajo, da je v domovino odpotoval pred tedni in da se mu za zdaj zaradi epidemije Covida 19 še ni uspelo vrniti v ženin objem.

Mehiška igralka je 8. julija praznovala rojstni dan, na Instagramu pa ji je za osebni praznik voščil tudi njen mož, ki je objavil njuno skupno fotografijo: "Vse najboljše za rojstni dan, moja draga. Zelo sem srečen, da sem našel takšno osebo, kot si ti, dobro, ponižno, ljubečo in zabavno. Neverjetna si. Izkoristi vsako izkušnjo, ki ti jo bo to leto prineslo! Eno leto več in vsak dan lepša (nasmeh). Ljubim te, Grettell."