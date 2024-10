44-letna manekenka Gisele Bündchen z novim izbrancem pričakuje otroka.

Gisele Bündchen in njen fant Joaquim Valente pričakujeta svojega prvega otroka, poroča revija People. "Gisele in Joaquim sta srečna zaradi tega novega poglavja v njunem življenju in se veselita ustvarjanja mirnega in ljubečega okolja za vso družino," je povedal vir blizu para. Gisele in Joaquim novice, da sta v veselem pričakovanju, še nista potrdila.