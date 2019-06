44-letni DiCaprio otroško razposajen med igranjem odbojke

Z oskarjem nagrajeni igralec Leonardo DiCaprio se je pred kratkim mudil na eni izmed malibujskih plaž, kjer je s prijatelji poprijel za odbojkarsko žogo in odigral nekaj sproščenih športnih setov. 44-letnik, ki je pogosto tarča fotografov, se niti ob športni aktivnosti ni poslovil od svoje prepoznavne kape s šiltom in sončnih očal, ki sta njegov najpogostejši modni dodatek na večini 'paparaci' fotografij.

Igralec je zaigral s svojimi prijatelji, med katerimi je bil tudi glasbenikRobin Thicke. Njegove boljše polovice, manekenke Camile Morrone, to pot ni bilo zraven.

DiCaprio je bil vidno razposajan, sproščen in nasmejan, žogo pa je nekajkrat tudi zgrešil in ga je ta posledično zadela v obraz. Hollywoodski zvezdnik, ki je do sedaj nanizal vrsto filmskih uspešnic, je pred kratkim zaključil s snemanjem novega filma Nekoč pred davnimi časi v Hollywoodu (Once Upon a Time in Hollywood), pod katerega se je podpisal režiser Tarantino.