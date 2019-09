46-letni frontman skupine Oasis se bo tretjič poročil

46-letni glasbenik Liam Gallagher, znan kot frontman rock glasbene zasedbe Oasis, se bo po poročanju tujih medijev v kratkem sprehodil do oltarja. Pretekli mesec je namreč za roko zaprosil svojo dolgoletno izbranko Debbie Gwyther in sicer v času, ko sta se mudila na romantičnem oddihu na italijanski obali Amalfi. S seboj sta odpeljala tudi Liamovo mamo Peggie, ki je bila presrečna, ko je njen sin pred Debbie pokleknil na koleno in jo vprašal, ali bi postala njegova žena. Tuji mediji navajajo, da se bosta zaročenca do oltarja predvidoma sprehodila v začetku prihodnjega leta.

Gallagher je bil v preteklosti dvakrat poročen in sicer s Patsy Kensit in Nicole Appleton, z glasbeno menedžerko Debbie (za katero je pred časom dejal, da je njegova sorodna duša), pa je v razmerju že zadnjih šest let.

Neimenovan vir je za Daily Mailreakcijo bodoče neveste opisal z besedami: ''Debbie je presrečna in še vedno v šoku, ker jo je Liam končno zaprosil. Že nekaj časa je bilo sicer očitno, da jo bo in vesela je, ker se stvari končno premikajo naprej. Močnejša sta kot kdajkoli prej. Liam ji pripisuje zasluge, ker se mu je življenje obrnilo na boljše in hvaležen je, ker je vztrajala z njim.''

Za Debbie bo to prvi sprehod do oltarja, zato se je po pripovedovanju vira, ki ni želel biti imenovan, že lotila načrtovanja poroke, za katero si bolj kot vse drugo želi, da bi bila popolna.