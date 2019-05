46-letni igralec se je ogrel za 25-letno manekenko

Josha Duhamelaso paparaci ujeli v objektiv na Malibuju, kjer se je pojavil v družbi dolgonoge rjavolaske. Lepotica sliši na ime Audra Mariin je leta 2016 osvojila lepotni naziv Miss World America, istega leta pa se je zavihtela na 11. mesto Miss sveta 2016.

46-letni igralec in 25-letna manekenka sta se odpravila na kosilo, a sta bila v javnosti zelo previdna in si nista izkazovala naklonjenosti. Igralec je nosil kavbojke in belo majico, medtem ko je njegova 21 let mlajša izbranka nosila čipkasti pajac s kratkimi hlačami, roza jopico in sandale z visoko peto.