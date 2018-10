47-dnevni fitnes izziv 'izklesal' 47-letnega zvezdniškega očeta

Slavni igralec je po približno 30 dneh prestanega izziva na svojem Instagramu objavil posnetek, v katerem drži obešalnik z majico, na kateri izstopa napis 'očetovska postava'. Mark je bil zaradi narave svojega dela vedno v dobri formi, a je priznal, da so se v zadnjem času na njem začele poznati sledi njegovih let in očetovstva.

Vidne pa so tudi sledi trdega dela v fitnesu, ki je od igralca med drugim zahteval, da se drži strogega urnika: zbujanje ob pol treh zjutraj, zajtrk 45 minut kasneje, telovadba do 15 minut čez pet, kateri je sledil obrok ob pol šestih zjutraj. Mark se je ob šestih stuširal, odpravil na partijo golfa in kasneje zaužil svoj prigrizek. Od pol 10 do pol 11 zjutraj je imel počitek v zatemnjeni sobi, ob pol 11 pa ponovno prigrizek. Od 11 zjutraj do enih popoldan je imel čas za poslovne obveznosti, preživljanje časa z družino in urejanje administrativnih zadev. Ob enih je sledilo kosilo, potem sestanki, ob treh se je odpravil v šolo po otroke, ob pol štirih pa je sledil prigrizek. Ob štirih popoldan je bila ponovno na vrsti telovadba, ob petih tuširanje, pol ure kasneje večerja in spanje že ob pol osmih zvečer.