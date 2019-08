48-letna manekenka še vedno ponosna na svoje telo

Claudia, ki je danes mama 16-letnega sina Casperja, 14-letne hčerke Clementine in 8-letne Cosime, je pred kratkim za InStyle odkrito spregovorila o staranju in materinstvu. "Starost je treba praznovati in spoštovati. Stara sem 48 let in na to sem ponosna. Obstaja razlog, da imamo rojstnodnevne torte in rojstnodnevne zabave in še vedno se počutim enako kot, ko sem bila otrok," je povedala svetlolasa manekenka. Claudii otroci pomenijo vse na svetu in jih podpira v vsakem trenutku njihovega življenja. "Spodbujala in podpirala jih bom ne glede na to, kaj si želijo v svojem življenju. Ampak le, če se bodo trudili po svojih najboljših močeh,"je zaključila Claudia.