50 Cent: Po Kobejevi smrti sem se odločil za spremembo

44-letni ameriški raper 50 Cent, čigar pravo ime je Curtis James Jackson III, je pokojnega košarkarja Kobeja Bryanta opisal z besedami: ''Bil je najprijaznejši človek ... Njegova avra je bila svetla.''Glasbenik je pokojnika spoznal na eni od košarkarskih tekem in o srečanju dejal: ''Sedel sem poleg Maryl Streep. To je bil njen prvi ogled košarkarske tekme. Kobe je prišel mimo in naju pozdravil, vprašal je, kako sva. Nato nama je dejal, da bo prišel nazaj med polčasom ...''

Potem, ko je tragična vest o smrti 41-letnega košarkarja pretresla svetovno javnost, je 50 Cent na svojem uradnem profilu na Instagramu objavil fotografijo in posnetek srečanja z njim, poleg pa zapisal, da se je odločil spremeniti svoje življenje.