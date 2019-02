50 Cent se je odpovedal Gucciju in protestno zažgal majico

Modna znamka Gucci je nedavno prišla pod udar javnosti, ker je obelodanila "balaclava" puli z visokim črnim ovratnikom in rdečo obrobo za usta, kar je užalilo številne temnopolte zvezdnike, podobe so obkrožile svet in splet, številni pa jih obtožili nestrpnosti in rasizma, zato so ga že umaknili iz prodaje. Pri Gucciju so se že opravičili in dejali, da bodo ta incident"spremenili v močan trenutek učenja v svoji ekipi".

50 Cent pa je ob posnetek, na katerem je zažgal njihivo majico, zapisal, da se "mora znebiti vsega, kar ima doma od Guccija" in da "ne podpira več te znamke".

Pred tem je podoben odziv doživelaKaty Perry, ki v svoji kolekcijo čevljev imela tudi natikače s "črnim obrazom", kar so mnogi vzeli za norčevanje iz temnopolte rase, zato jih je prav tako umaknila iz prodaje.