50 Cent: Vseeno mi je, če Trump ne mara temnopoltih ljudi

''Kaj za vraga. Volite za Trumpa. J**** New York, Knicksi tako ali tako nikoli ne zmagajo. Vseeno mi je, če Trump ne mara temnopoltih ljudi. 62 odstotkov, ali ste znoreli,'' se je glasilo njegovo sporočilo. S številom je nakazal na svoje nestrinjanje z Bidnovim predlogom o dvigu davkov za vse, ki na letni ravni zaslužijo več kot 337 tisoč evrov. V nekaterih državah bi se tako zakonsko določena stopnja dvignila nad 60 odstotkov, med drugim naj bi to tega prišlo v New Jerseyju, Kaliforniji in New Yorku.