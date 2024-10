50 Cent zavrnil skoraj trimilijonsko Trumpovo ponudbo za nastop na shodu

Med nastopom v oddaji The Breakfast Club so raperja vprašali, ali so govorice o Trumpu resnične. 50 Cent je odgovoril pritrdilno in dodal:"Klicali so me in me želeli za nedeljo." Voditelj DJ Envy je nato povedal, da so poročali, da so od zvezdnika želeli, da izvede svojo uspešnico Many Men.

50 Cent je dejal:"Ponudili so mi skoraj tri milijone evrov. S pogovorom nismo prišli daleč. Z njimi se nisem pogovarjal o takšnih stvareh. Strah me je politike. Razumeš? Noben del politike mi ni všeč," je še dejal. Želeli naj bi si, da nastopi na dveh shodih.

Pojasnil je: "Tako sem se odločil, ker ko se vmešaš v to, ne glede na to, kako se počutiš, se nekdo strastno ne strinja s teboj. To je formula za zmedo, ki je Kanyeja poslala na Japonsko. Govoril je o tem in zdaj gre lahko le še na Japonsko." Reper se je skliceval na kontroverzne izjave Kanyeja Westa v zadnjih letih, ki so ga do neke mere pregnale z odrov ZDA in Evrope.

Predsedniške kampanje bodo potekale vse do dneva volitev, številni znani pa so svojega kandidata podprli tudi na družbenih omrežjih. Amerika bo svojega novega predsednika izbrala prihodnji teden.