50-letna diva po 19 letih v obleki, ki je za vedno spremenila splet

Jennifer Lopez je v svoji dolgoletni glasbeni in filmski karieri prebila ledino za vse pripadnice latino skupnosti, obenem pa ji je uspelo postaviti na glavo nekatere trende in prepričanja, ki so v svetu šovbiznisa prevladovali na začetku njene kariere. Zaradi tega so bili njeni prvi koraki na poti do uspeha vsekakor precej težji kot danes, ko v svetu glasbe in filma velja spoštovanje večje diverzitete in ko obenem velja, da žensko telo z oblinami ni nikakršna ovira za uspeh. J. Lo je namreč v nekaterih preteklih intervjujih priznala, da so jo zaradi njene postave in temnejše polt pogosto opominjali, da enostavno nima pravega videza za uspeh v svetu šovbiznisa in estrade. Kljub temu se nikoli ni predala in je odločno hodila po takrat še neuhojeni poti. Njena drznost, drugačnost in eksotičnost so jo kmalu postavili v središče žarometov, leta 2000 pa se je zapisala v zgodovino tudi v spletnem prostoru. Takrat je na rdečo preprogo ob podelitvi prestižnih ameriških grammyjev zakorakala v spremstvu takratnega partnerja P. Diddyja v obleki, ki je pritegnila tolikšno pozornost, da je v rekordnem času postala največkrat iskan predmet na spletnem brskalniku Google. Slednji je prav zaradi tega ustvaril vtičnik slikovnega iskanja, ki ga pred letom 2000 še ni bilo.