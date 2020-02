50-letna J.Lo objavila fotografijo v kopalkah: Spočita in polna energije

Jennifer Lopezje objavila selfi, na katerem pozira pred ogledalom, oblečena v dvodelne kopalke. V njih je pokazala svoje natrenirano telo in lepo oblikovano postavo.

"Spočita in polna energije," je pod fotografijo na Instagramu, kjer ima 114 milijonov sledilcev, zapisala 50-letna pevka in igralka. Pod objavo se je hitro vsulo veliko komentarjev, oglasili pa so se tudi zvezdniki. Med njimi 55-letni rocker Lenny Kravitz, ki je zapisal: "Kar takole ali kaj?" Oglasili sta se še manekenki Doutz Kroes in Naomi Campbell. Slednja je fotografijo komentirala s "čudovita", prva pa z besedo ''noro''. Svoje mnenje je izrazil tudi 48-letni voditeljGood Morning America Michael Strahan, ki je zapisal: "Morda te bom zdaj moral blokirati."