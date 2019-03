50-letna Jennifer zapeljuje v lateksu

V zapeljivi črni obleki iz lateksa je hitro pritegnila pozornost paparacev, ki jim je uspelo ujeti nekaj igralkinih utrinkov iz zakulisja snemanja. Kot lahko vidimo, je Jennifer svoj seksi videz dopolnila s sončnimi očali, veliko radovednih pogledov pa je pritegnila z globokim dekoltejem in visokim razporkom, ki je razkrival njene noge.

50-letni ameriški igralki, ki je najbolj znana po vlogi Rachel Green v humoristični TV uspešnici Prijatelji,se je med poziranjem pridružil tudi štirinožni kosmatinec, črn doberman. Kot kaže, sta bila odlični in uigran tandem.

Zvezdnico so tudi še kasneje ujeli v objektiv, ko je na sebi imela črn top in usnjene kratke hlače. Kot lahko vidimo, je v odlični formi in dobro skrbi za svoje telo, saj se ji redni treningi še kako obrestujejo.