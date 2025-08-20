50-letna zvezdnica Razočaranih gospodinj navdušila v kopalkah

Igralka Eva Longoria , zvezdnica serije Razočarane gospodinje , z družino uživa na poletnem oddihu v španski Marbelli. Tam so fotografi 50-letno hollywoodsko zvezdnico ujeli med sproščanjem na plaži, fotografije pa so hitro obšle splet. Javnost, ki je bila nad zvezdnico v črnem bikiniju navdušena, se strinja, da igralka dokazuje, da so leta zgolj številka.

V lanskoletnem intervjuju je 50-letnica dejala, da za svojo postavo še vedno gara ter da se je od nekdaj rada športno udejstvovala, saj da ji to da novo energijo. "Tega ne počnem iz nečimrnih razlogov, ampak zaradi svojega duševnega zdravja." Ob tem je dodala, da se ne poslužuje posebnih diet.

"Mislim, da gre le za zmernost in zdrav razum. Imam srečo, da me privlačijo zdrave stvari. Obožujem ribe in zelenjavo. Obožujem piščanca in zelenjavo. Obožujem govedino in zelenjavo," je še povedala mama sedemletnega Santiaga.