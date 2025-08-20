Svetli način
Tuja scena

50-letna zvezdnica Razočaranih gospodinj navdušila v kopalkah

Marbella , 20. 08. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Hollywoodska igralka Eva Longoria pri 50 letih še vedno navdušuje. Zvezdnica priljubljene serije Razočarane gospodinje te dni z družino uživa na sončnih plažah Marbelle, fotografije z njenega oddiha pa so hitro obkrožile splet. Javnost, ki je bila nad zvezdnico v črnem bikiniju navdušena, se strinja, da igralka dokazuje, da so leta zgolj številka.

Eva Longoria na plaži v Marbelli
Eva Longoria na plaži v Marbelli FOTO: Profimedia

V lanskoletnem intervjuju je 50-letnica dejala, da za svojo postavo še vedno gara ter da se je od nekdaj rada športno udejstvovala, saj da ji to da novo energijo. "Tega ne počnem iz nečimrnih razlogov, ampak zaradi svojega duševnega zdravja." Ob tem je dodala, da se ne poslužuje posebnih diet.

"Mislim, da gre le za zmernost in zdrav razum. Imam srečo, da me privlačijo zdrave stvari. Obožujem ribe in zelenjavo. Obožujem piščanca in zelenjavo. Obožujem govedino in zelenjavo," je še povedala mama sedemletnega Santiaga.

