51-letna Celine Dion s črno lasuljo neprepoznavna

Celine Dion je v zadnjih mesecih veliko eksperimentirala z modo in posegala tudi po drznih in nenavadnih kosih oblačil . Uredništvo revije Harper's Bazaar se je odločilo, da izda posebno izdajo revije, za katero so izbrali naslov ''Ikone". Celine na fotografijah, pod katere se je podpisal profesionalni in cenjeni fotograf Mario Sorrenti , nosi kratko črno lasuljo, močan mejkap in oblačila visoke mode.

V izdaji se bodo poleg Celine pojavili še igralci, modeli in glasbeniki, ki navdihujejo. Modna urednicaCarine Roitfeld je povedala, da letošnji portfolijo sestavljajo ženske in moški, ki so znebili percepcij, tako da so se uprli ustaljenemu, se izognili sprejetemu in kršili vsako pravilo, ki so ga lahko. Med drugim je še povedala: "Zame ni nič bolj ikoničnega kot biti edinstven – nihče pred vami ali za vami ... in nobenih imitatorjev, ker ne bi vedeli, kje začeti."

Poleg Celine so se na seznamu znašla naslednja zvezdniška imena: Kate Moss, Alicia Keys, Christy Turlington, Regina King, Awkwafina, Shailene Woodley, Lakeith Stanfield, Alek WekinDevon Aoki.