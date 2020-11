51-letna J.Lo na naslovnici gola

Pevka in igralka ter podjetnicaJennifer Lopez je na družbenih omrežjih objavila naslovnico novega singla, s katerim je pritegnila veliko pozornosti.

"Presenečenje! Tukaj je naslovnica singla In the Morning," je izid nove pesmi najavila J.Lo ter zraven razkrila, da sta za objektivom stala modna fotografa Mert Alas & Marcus Piggott, znana po portretih vplivnih in fatalnih žensk.