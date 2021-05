Novopečena mamica Naomi Campbell: Še nikoli nisem občutila toliko ljubezni

''Do zdaj še nikoli nisem občutila toliko ljubezni, kot sem jo v zadnjih tednih. Hvaležna sem za ljubezen, ki jo je deležna moja hči in jaz. Hvala vsem za vsa sporočila in spodbudne besede ter rojstnodnevne želje. Kljub zahtevnemu letu za vse nas, sem hvaležna za vse blagoslove. Približujemo se luči na koncu tunela,'' je med drugim zapisala Naomi, medtem ko pozira na vrtu obkrožena z ogromnimi šopki rož.

Pod njeno objavo so se vsuli številni komentarji, med njimi tudi ''čudovita si'', ''želim ti veliko sreče'', ''zelo te imam rad'', ''odlična mama boš'' ...

Naj ob tem omenimo, da je Naomi pred nekaj tedni javnost presenetila z objavo, da je postala mama in da je dobila hčerkico. Slavna Naomi do zdaj nosečnosti ni komentirala, paparaci pa so jo tri tedne pred rojstvom otroka ujeli v objektiv. Ker na posnetih fotografijah ni videti noseča, potrjuje teorijo številnih, ki trdijo, da je hčerko dobila s pomočjo nadomestne matere ali pa jo mogoče celo posvojila. A vendar slavna manekenka, ki je ta mesec dopolnila 51 let, tega do zdaj še ni komentirala, je pa v intervjuju za ameriško revijo v preteklosti dejala, da je "hvaležna za znanost, zaradi katere lahko postane mama, kadar koli želi."