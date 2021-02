51-letni Tony Cetinski bo že kmalu dedek

Priljubljeni hrvaški pevec se bo že kmalu preizkusil v novi vlogi. Čez nekaj mesecev bo namreč postal dedek. Veselo novico je na družbenem omrežju objavil njegov sin iz prvega zakona.

Tony Cetinski se veseli s sinom iz prvega zakona. 23-letni Christian je namreč na Instagramu objavil novico, da bo postal očka, priljubljeni hrvaški pevec pa s tem dedek. ''Dal si nama veliko več razlogov za to, da dava vse od sebe in narediva to življenje čim lepše. Komaj čakava, da te spoznava,'' je napisal zvezdnikov sin ob posnetku ultrazvoka.

icon-expand Tony Cetinski je ponosen na sina, ki bo pri 23 letih postal oče. FOTO: Profimedia

Christianu, ki se je Tonyju rodil v prvem zakonu, so ob objavi čestitali mnogi sledilci, ker pa ima svoj profil na Instagramu zaprt zgolj za prijatelje, so vest izbrskali hrvaški mediji, ki so tudi povzeli njegove besede.

Christian se je rodil leta 1997 kot plod ljubezni med Cetinskim inAntonelo Butigan, ki sedaj šteje 45 let. Oče in sin sta močno povezana, kar je glasbenik pokazal tudi ob rojstnem dnevu takrat 18-letnega potomca. Ob njegovi polnoletnosti je odpotoval v Stuttgart, kjer živi, samo zato, da bi ga presenetil in mu podaril kitaro, kot mu je pred časom tudi obljubil.

''Presenetiti sina za njegov 18. rojstni dan je neprecenljivo. Sedaj greva kupit obljubljeno kitaro. Če je to zanj najlepši dan v življenju, je zame najlepši dan tisti, ko se je rodil on,'' je takrat povedal pevec, ki se bo sedaj posvetil vlogi dedka.