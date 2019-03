52-letna igralka ima novo tetovažo, ki sega čez celo hrbtenico

Ameriška igralka Halle Berry, ki bo avgusta letos dopolnila 53 let, je znana po svoji naravni lepoti, brezčasnem videzu in fit postavi, za katero med drugim skrbi z rednim izvajanjem joge in visokointenzivnih vadb. V mladosti je zaradi svojega eksotičnega videza osvojila tudi nekatere lepotne nazive, kot sta 'Miss Teen America' in 'Miss Teen Ohio'. Njena prvotna želja je bila postati poklicna novinarka, a si je še pred koncem študija premislila in se usmerila v modne vode. Hitro je pokazala talent in ljubezen do igre ter tako leta 1989 zaigrala v svoji prvi seriji Living Dolls. Njena kariera je šla potem le še navzgor in kljub številnim vlogam v prepoznavnih filmih in serijah, je bil eden njenih največjih začetnih uspehov vloga v filmu Bal smrti (Monster's Ball). Za slednjo je bila leta 2001 nominirana za zlati globus in je obenem prejela oskarja za najboljšo igralko ter tako postala prva temnopolta ženska, ki je dosegla tolikšen uspeh.

52-letnica je pred nekaj urami na svojem Instagramu objavila fotografijo, na kateri je pokazala veliko spremembo na svojem telesu. Medtem ko je med pripravo zajtrka pozirala v pižami z bleščicami in z razgaljenim zgodnjim delom, je pozornost pritegnila njena nova tetovaža, ki sega vzdolž celotne hrbtenice. Igralka je sliko pospremila z zapisom: ''Kdo pravi, da nisem morska deklica?''