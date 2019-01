52-letni igralec in 31 let mlajša žena bosta zibala!

Še "eno zares posebno in magično novo leto" sta na plaži v Braziliji doživela 52-letni francoski igralec Vincent Casselin njegova 31 let mlajša žena Tina Kunakey. Od poletja poročeni parček, ki si je kljub razliki v letih očitno usojen, ni čakal prav dolgo, saj sta razkrila, da pričakujeta prvega otroka.

Cassel, ki je poznan po vlogah v filmih kot so Črni labod, Sovraštvo in Nepovratno, menda po ločitvi od italijanske igralke Monice Bellucci, s katero ima dva otroka, ni več razmišljal o novi poroki, a se je vse spremenilo, ko je spoznal Tino.

Lepi par je novico o nosečnosti objavil na Instagramu, on s posnetkom, na katerem se šali z ženo in poljublja njen trebuh, ona pa z golo fotografijo, na kateri se skriva za velikanskim senčnikom in ključnikom #inčenistevedelizdajveste.

Očitno ljubezen zares nima meja in ne pozna let ...