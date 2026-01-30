52-letnica v čipkastih spodnjicah in krznu

V gostilni se srečata zastopnika večjih trgovskih podjetij in se hvalita: “Jaz že deset let Eskimom prodajam hladilnike!” je rekel prvi. “Jaz pa že petnajst let Američanom prodajam ure kukavice,” je povedal drugi. “To ni nič! To lahko vsak!” “Ja, toda jaz poleg vsake ure prodam še dvajsetkilogramsko pakiranje hrane za ptice!”