Tuja scena

52-letnica v čipkastih spodnjicah in krznu

Los Angeles, 30. 01. 2026 09.01 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
E.M.
Heidi Klum

Heidi Klum je znova dokazala, da se ne boji odvreči svojih oblačil. Na snemanju promocijskega videa za novo sezono šova Nemški top model je pred kamerami pozirala oblečena zgolj v čipkaste spodnjice in velik krzneni plašč.

Manekenka Heidi Klum je na družbenem omrežju Instagram delila posnetek s snemanja promocijskega videa za oddajo Nemški top model. 52-letna zvezdnica je na snemanju nosila visoke škornje, čipkaste spodnjice in velik krzneni plašč.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Da se ne boji pokazati gole kože, je manekenka dokazala že večkrat. V času novoletnih praznikov je brez oblek uživala na otoku Sveti Bartolomej, v drznih opravah pa se je večkrat sprehodila tudi po rdeči preprogi.

Preberi še Heidi Klum uživa v posebnem ritualu: 'Masaža in čips – boljše ne more biti!'

Nedavno pa pozornosti javnosti ni pritegnila le z goloto, temveč tudi s posnetkom masaže, med katero si je privoščila čips. "Masaža in krompirček – boljše ne gre!" je zapisala ena od njenih sledilk.

Heidi Klum diplo glasba videospot

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
devlon
30. 01. 2026 09.54
Trump...al tramp..al kak ze
Odgovori
-2
0 2
Big M
30. 01. 2026 09.48
Če bi to naredila Melonija bi jo pošpukali po celem in počez
Odgovori
-1
0 1
blazter
30. 01. 2026 09.31
Moj letnik ni kaj, se držimo.
Odgovori
+0
2 2
