52-letnica v čipkastih spodnjicah in krznu

Manekenka Heidi Klum je na družbenem omrežju Instagram delila posnetek s snemanja promocijskega videa za oddajo Nemški top model. 52-letna zvezdnica je na snemanju nosila visoke škornje, čipkaste spodnjice in velik krzneni plašč.
Da se ne boji pokazati gole kože, je manekenka dokazala že večkrat. V času novoletnih praznikov je brez oblek uživala na otoku Sveti Bartolomej, v drznih opravah pa se je večkrat sprehodila tudi po rdeči preprogi.
Nedavno pa pozornosti javnosti ni pritegnila le z goloto, temveč tudi s posnetkom masaže, med katero si je privoščila čips. "Masaža in krompirček – boljše ne gre!" je zapisala ena od njenih sledilk.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.