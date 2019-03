53-letna Cindy Crawford ne obžaluje poziranja za Playboy

V modnem svetu velja Cindy Crawford za eno najboljših in najprepoznavnejših manekenk devetdesetih let preteklega stoletja. 20. februarja letos je dopolnila 53 let, a jo še vedno krasijo mladostne poteze in manekenska postava. Pred kratkim se je fotografirala za revijo Porter, kjer je v obsežnem intervjuju spregovorila o manekenski poti 17-letne hčerke Kaie Gerber in spremembi modnih trendov skozi zgodovino, nekaj besed pa je namenila tudi času, ko je gola pozirala za revijo Playboy.

Na vprašanje, ali obžaluje trenutek, ko se je slikala popolnoma razgaljena, je odvrnila: ''Ko gledam svoje stare Playboyjeve fotografije, si mislim: ''Zakaj se nisem ves čas sprehajala gola naokoli?'''' Cindy je pozirala za dve Playboyjevi naslovnici: prvič leta 1988, drugič pa desetletje kasneje, leta 1998. Obe naslovnici je posnel isti fotograf, Herb Ritts, ki je umrl leta 2002 v svojem 51. letu starosti.

53-letnica je bila na začetku svoje modne kariere prepričana, da se bo v modnih vodah obdržala pet let, če ne celo manj – njena kariera pa je cvetela več kot 30 let. V tem času se je sprehodila na številnih modnih revijah priznanih modnih oblikovalcev ter predstavljala kolekcije modnih hiš Versace, Calvin Klein, Escada, David Yurman, Oscar De La Renta, Balmain, Hermes, Ellen Tracy, Valentino, Bally, Liz Claiborne, Hervé Leger, Halston, Anne Klein, Isaac Mizrahi, Blumarine, Guess, Ink, Gap in drugih. Modni oblikovalec Michael Kors je pečat, ki ga je pustila v modnem svetu, razložil z besedami: ''Cindy je spremenila zakoreninjeno prepričanje javnosti, da mora biti 'seksi ameriško dekle' modrooka blondinka in namesto tega ponudila popoln paket prefinjene rjavolaske z možgani, šarmom in profesionalnostjo.''