53-letni Gordon Ramsay praznike preživel z družino na Maldivih

53-letni kuharski mojster Gordon Ramsay je na svojem uradnem Instagramovem profilu objavil fotografijo, s katero je razkril, da je letošnje božične praznike preživel na Maldivih s svojo družino. S sinovoma Jackom in Oscarjem, med katerima je približno 19 let razlike, je poziral na peščeni plaži in za kratek čas smuknil iz svoje klasične bele kuharske obleke. Trio je poziral v novih kopalnih hlačah enakega vzorca, Ramsay pa je fotografijo pospremil s kratkim komentarjem: ''Nove kopalne hlače za božič ... ''