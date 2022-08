54-letna zvezdnica Obalne straže z novo kariero na platformi OnlyFans

Donna D'Errico je o svojem udejstvovanju na eksplicitni platformi dejala: "Te objave bodo morda razburile nekaj ljudi. Vseeno mi je za to." Igralka, ki je bila del zasedbe serije Obalna straža med letoma 1996 in 1998, je svojo kariero pričela kot Playboyeva zajčica.

icon-expand Donna D'Errico, 54-letna zvezdnica, ki se podaja na platformo OnlyFans. FOTO: Profimedia

Donna D'Errico, nekdanja zvezdnica priljubljene serije Obalna straža, je na svojem Instagram profilu objavila fotografijo, s katero je namignila, da se njeno udejstvovanje pred fotografskimi objektivi seli na drugo platformo. Njeni podobi v nekoliko bolj razgaljeni različici bodo oboževalci lahko sedaj sledili na plačljivi strani OnlyFans.

icon-expand Donna D'Errico v ikoničnih rdečih kopalkah. FOTO: Profimedia

54-letnica je ob zadnji objavi dopisala del svojega razmišljanja o odločitvi, ki bo po njenem mnenju "razburila nekaj ljudi". Dejala je, da mnogo znanih oseb svoje razgaljene fotografije objavlja po drugih družbenih omrežjih, kot sta Twitter in Instagram, kar jim prinaša na tisoče všečkov in komentarjev, sploh če dodajo kakšen stavek o pozitivnem odnosu do svojega telesa, in dodala: "Ko se ta ista fotografija pojavi na omrežju OnlyFans, kjer lahko celo nadzoruješ, kdo jo vidi in kdo ne, pa je to takoj označeno za 'ogabno' ... Ta stran je družbena platforma, ki je precej podobna drugim z nekaterimi razlikami – na njej ni cenzure, spletnega nasilja in sovražnikov."

D'Erricova je dejala, da bo njena nova OnlyFans stran vsebovala mnogo fotografij v kopalkah in spodnjem perilu, drobce že objavljenih vsebin iz revij, novih in starejših slik in posnetkov ter zadev, ki se ji bodo zdele primerne. Poudarila pa je tudi, da ne bo možno videti njenih intimnih predelov: "Zato, ker si tudi sama ne želim videti nikogaršnje moškosti."