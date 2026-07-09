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54-letni Luke Wilson in 24-letna Kendall Yates postala starša

Los Angeles, 09. 07. 2026 12.33 pred 28 minutami 1 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Luke Wilson in Kendall Yates

Igralec Luke Wilson, ki je znan po filmih Blondinka s Harvarda, Modeli stare šole in Idioti prihodnosti, se je s svojo izbranko Kendall Yates razveselil prvega skupnega otroka. Kot je za Page Six povedal vir blizu para, sta 54-letni igralec in 24-letna manekenka dobila hčerko.

Luke Wilson in Kendall Yates sta se dogodka pred premiero igralčeve nove serije The Hawk udeležila skupaj z novorojenko. Kot je za Page Six povedal vir blizu para, sta igralec in manekenka želela hčerko predstaviti njegovim soigralcem, novice, da sta postala starša, pa javno še nista potrdila. Za oba zvezdnika je to prvi otrok.

Luke Wilson in Kendall Yates sta se razveselila prvorojenke.
Luke Wilson in Kendall Yates sta se razveselila prvorojenke.
FOTO: Profimedia

Da si želi postati oče, je Wilson dejal že leta 2007 v intervjuju za People: "Nimam dekleta, a se je ne bi branil. Nekoč si želim postati oče." V družbi 24-letne manekenke so ga nazadnje opazili aprila, ko sta se skupaj sprehajala po plaži. Čeprav sta se v zadnjem času raje izogibala javnosti, pa sta zvezdnika par že od leta 2023, ko so ju januarja opazili skupaj med sprehodom z igralčevim psom. Zvezo sta potrdila junija 2024, ko sta se skupaj udeležila zabave po premieri Wilsonovega filma Horizon: An American Saga-Chapter 1.

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zurc
09. 07. 2026 13.00
stara korenina ne pozebe
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