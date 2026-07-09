54-letni Luke Wilson in 24-letna Kendall Yates postala starša

Luke Wilson in Kendall Yates sta se dogodka pred premiero igralčeve nove serije The Hawk udeležila skupaj z novorojenko. Kot je za Page Six povedal vir blizu para, sta igralec in manekenka želela hčerko predstaviti njegovim soigralcem, novice, da sta postala starša, pa javno še nista potrdila. Za oba zvezdnika je to prvi otrok.
Da si želi postati oče, je Wilson dejal že leta 2007 v intervjuju za People: "Nimam dekleta, a se je ne bi branil. Nekoč si želim postati oče." V družbi 24-letne manekenke so ga nazadnje opazili aprila, ko sta se skupaj sprehajala po plaži. Čeprav sta se v zadnjem času raje izogibala javnosti, pa sta zvezdnika par že od leta 2023, ko so ju januarja opazili skupaj med sprehodom z igralčevim psom. Zvezo sta potrdila junija 2024, ko sta se skupaj udeležila zabave po premieri Wilsonovega filma Horizon: An American Saga-Chapter 1.
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