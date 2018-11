55-letna mamica pozirala s štirimesečno hčerko

55-letna danska igralka Brigitte Nielsen je pred več kot letom dni zanosila s pomočjo oploditve 'in vitro'. Pri tovrstni oploditvi gre za postopek, pri katerem spermiji oplodijo jajčeca zunaj telesa – od tod tudi poimenovanje 'in vitro'. In vitro fertilizacija je pomemben način zdravljenja neplodnosti, kadar vse druge metode oploditve z biomedicinsko pomočjo niso uspešne. Postopek obsega hormonski nadzor ovulacije, odstranitev jajčec iz jajčnikov ženske in njihovo oploditev v tekočinskem sredstvu. Oplojeno jajčece je potem prenešeno v maternico pacientke, kjer se razvija nadaljni potek nosečnosti. Brigitte se je za zamrznitev jajčec odločila, ko je bila stara 40 let in se v preteklem letu odločila prestati postopek umetne oploditve s partnerjem Mattio Dessijem, katerega je spoznala na snemanju seta filma Strange Love leta 2004 in se z njim poročila dve leti kasneje.

Igralka ima iz svojih preteklih razmerij že štiri odrasle otroke, pred približno štirimi meseci pa je povila tudi hčerko, ki sta jo s partnerjem poimenovala Frida. Tri mesece po porodu se je 55-letnica udeležila predzabave ob podelitvi emmyjev v Los Angelesu in presenetila s svojo poporodno postavo, ki je bila praktično takšna kot pred zanositvijo.

Novopečena mamica se je hitro vrnila v ustaljen življenjski tok in se s partnerjem udeležila tudi zabave ob noči čarovnic, na katero sta oba prišla delno zamaskirana in se prepustila duhu priljubljenega 'Halloweena'.