56-letna Mariah Carey o staranju: Ne poznam številk, ne priznavam časa

Zanikanje. S pomočjo slednjega se 56-letna Mariah Carey spopada s konceptom staranja. V novem intervjuju za angleško različico revije Harper's Bazaar je dejala, da "preprosto ne dovoli" staranja. "Preprosto se ne zgodi. Ne poznam časa. Ne poznam številk. Ne priznavam časa." In ker ne priznava staranja, je smiselno tudi to, da glasbenica ne verjame v rojstne dneve.

Pevkino zanikanje časa ni nič novega. V intervjuju za revijo Out je že leta 2014 dejala, da je "večno stara 12 let." Dodala je, da ne praznuje rojstnih dnevov, temveč obletnice, ker slavi življenje. Da je videti tako, kot se počuti, zvezdnica s seboj vedno nosi lastno razsvetljavo in na splošno živi življenje dive, kot se je sama nekoč pošalila.