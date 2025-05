57-letna zvezdnica Obalne straže navdušila v ikoničnih kopalkah

Igralka Donna D'Errico je s svojimi Instagram sledilci delila fotografijo v ikoničnih rdečih kopalkah iz serije Obalna straža , v kateri je igrala konec preteklega stoletja. 57-letnica, ki dokazuje, da so leta zgolj številka, je pod fotografijo zapisala: "Poglejte, kdo je našel svoje stare kopalke."

Donna D’Errico danes (levo) in leta 1996 (desno).

Zvezdnica je sicer pred dvema letoma naznanila, da se njeno udejstvovanje pred fotografskimi objektivi seli na drugo platformo – plačljivo stran OnlyFans, znano po bolj eksplicitnih vsebinah. Obljubila je, da bo njen profil vseboval mnogo fotografij v kopalkah in spodnjem perilu, drobce že objavljenih vsebin iz revij, novih in starejših slik in posnetkov ter zadev, ki se ji bodo zdele primerne. Poudarila pa je tudi, da ne bo možno videti njenih intimnih predelov.