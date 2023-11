57-letni Gordon Ramsay se je razveselil šestega otroka

Družina kuharskega mojstra Gordona Ramsayja je postala večja za še enega člana. 57-letnik in njegova žena Tana sta namreč sporočila, da sta se razveselila še šestega skupnega otroka, sina, ki sta ga poimenovala Jesse James Ramsay . Voditelj kuharskih oddaj, ki je nedavno praznoval rojstni dan, je ob fotografijah novorojenčka zapisal, da je to najlepše rojstnodnevno darilo.

"Kako čudovito rojstnodnevno darilo, spoznajte Jesseja Jamesa Ramsayja," je zapisal kuharski mojster, ki je razkril tudi novorojenčkovo težo in dolžino ter dodal: "Še en sveženj ljubezni k brigadi Ramsay!! Tri deklice in trije dečki ... Narejeno."

Poleg novorojenega Jamesa, sta Gordon in Tana starša 25-letne Megan, 23-letnih dvojčkov Jacka in Holly, 22-letne Matilde in štiriletnega Oscarja.