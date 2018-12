57-letni Murphy že desetič oče

Eddie Murphy in Paige Butcher sta drugič postala starša, zanj je to že deseti otrok.

Filmski igralec in komik Eddie Murphy je pri 57 letih desetič postal oče, saj sta se z zaročenkoPaige Butcher razveselila sina Maxa. Ta se je rodil 30. novembra, tehtal je 2,7 kilograma in imel 48 centimetrov.

"Mati in sin se počutita dobro,"je njun predstavnik povedal za revijo People.

Par že ima hčerkoIzzy, sicer pa se je Paige v javnosti s trebuhom prvič pojavila (šele) avgusta, septembra pa je javno povedala, da pričakuje fantka, ter razkrila, da sta z Eddiejem zaročena, čeprav datum poroke še ni znan.

Murphy ima sicer še osem otrok s štirimi različnim ženskami. Najstarejši je sin Eric, ki ima 29 let, čigar mati je Paulette McNeely, 28-letnega Christiana ima z drugim dekletom, Tamaro Hood.

Naslednjih pet je imel z ženo Nicole Mitchell, s katero je bil poročen med leti 1993 in 2005, in sicer 29-letnoBrio, 26-letnega Milesa, 24-letnega Shaynea, 18-letno Zolo in 16-letno Bello. Po ločitvi od Nicole je hodil še s "spajsico" Mel B, s katero ima 11-letno hčerko Angel.