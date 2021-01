58-letna Demi Moore blestela na modni pisti

58-letna igralka Demi Moore je poskrbela za prijetno presenečenje. Zvezdnica je odprla modno revijo italijanske modne hiše Fendi in se sprehodila po modni brvi. "Uresničile so se mi najstniške sanje," je opisala to posebno priložnost.

icon-expand Demi Moore na modni reviji italijanske modne hiše Fendi FOTO: Profimedia

Demi Moore se je udeležila letošnjega pariškega tedna mode, kjer se je v sklopu Fendijeve modne kolekcije pomlad/poletje 2021 sprehodila po modni brvi. Zvezdnica je nosila modna oblačila britanskega oblikovalca Kima Jonesa, ki se je septembra pridružil italijanski modni hiši kot vodilni oblikovalec za ženska oblačila. To pa je bila njegova prva kolekcija visoke mode.

icon-expand Njen videz so dopolnili uhani. FOTO: Profimedia

"Uresničile so se mi najstniške sanje … Hvala, Kim, ker sem lahko odprla Fendijevo modno revijo, in čestitke za tvoj čudoviti in čarobni debitantski nastop,'' je na družbenih omrežjih zapisala po koncu modne revije, ob tem pa objavila še posnetek svojega modnega nastopa.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

58-letna igralka je ob tej priložnosti nosila elegantna črna svilnata oblačila, njen videz pa so dopolnili ogromni uhani in črna pisemska torbica. Kim Jones je nasledil pokojnega Karla Lagerfelda kot umetniški vodja ženskih modnih oblačil, Jonas pa je to priložnost izkoristil za predstavitev impresivne kolekcije bleščečih večernih oblek in androgenih moških videzov.

icon-expand Uresničile so se ji najstniške sanje. FOTO: Profimedia

Demi se je tako pridružila uveljavljenim manekenkam, kot sta Bella HadidinCara Delevingne. Sodelovale so tudi ikonične supermanekenke iz 90. let prejšnjega stoletja: Kate Moss, Naomi CampbellinChristy Turlington, Mossina 18-letna hči Lila Grace pa je bila še eno presenečenje in del tega modnega šopka.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

Zaradi pandemije covida-19 in številnih ukrepov, ki omejujejo potovanja in otežujejo fizično izvajanje modnih revij, modni ustvarjalci iščejo nove načine za predstavitev svojih stvaritev. Fendi je bila ena od številnih modnih hiš, ki so v sklopu letošnjega tedna visoke mode svoje kolekcije predstavile na spletu.