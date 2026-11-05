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Tuja scena

58-letni Jamie Foxx postal tretjič oče

Los Angeles, 05. 11. 2026 11.27 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Jamie Foxx

Igralec Jamie Foxx se je pri 58 letih razveselil tretjega otroka. Zvezdnik filma Django brez okov in 31-letna Alyce Huckstepp sta, kot je za People povedal vir, dobila prvega skupnega otroka. Par vesele novice uradno še ni potrdil.

Jamie Foxx je tretjič oče. Igralec, ki ima že 18-letno hčerko Anelise in 32-letno Corinne, se je z 31-letno Alyce Huckstepp razveselil prvega skupnega otroka. Govorice, da bosta postala starša, so se sicer pojavile maja, par pa naj bi se začel sestajati avgusta 2023, ko so ju skupaj opazili v Malibuju.

Jamie Foxx je postal tretjič oče.
Jamie Foxx je postal tretjič oče.
FOTO: Profimedia

Po letu in pol zveze naj bi se januarja 2025 razšla, vzrok pa je bil igralčev natrpan urnik. Takrat je izšel zvezdnikov film Back in Action, v katerem je zaigral s Cameron Diaz. "Jamie je zelo zaposlen, kar mu odgovarja. Veliko se mu dogaja, zaradi česar niti nima časa, da bi se ustavil in pomislil na to, kako blagoslovljen je," je takrat za People povedal vir blizu igralca. Le nekaj mesecev pozneje sta zvezo obudila.

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"V našem poklicu je včasih zelo burno. Na hčeri sem zelo ponosen. Odrasli sta v dobri osebi," je leta 2017 o vzgoji starejših hčera povedal Foxx, ki sicer zasebnost skrbno skriva pred javnostjo. Ko je nedavno gostoval v oddaji Jimmyja Kimmla, pa je potrdil, da bo še tretjič oče, in dejal, da se še spomni, kako je treba držati novorojenčka.

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