58-letni Jamie Foxx postal tretjič oče

Jamie Foxx je tretjič oče. Igralec, ki ima že 18-letno hčerko Anelise in 32-letno Corinne, se je z 31-letno Alyce Huckstepp razveselil prvega skupnega otroka. Govorice, da bosta postala starša, so se sicer pojavile maja, par pa naj bi se začel sestajati avgusta 2023, ko so ju skupaj opazili v Malibuju.

Jamie Foxx je postal tretjič oče. FOTO: Profimedia

Po letu in pol zveze naj bi se januarja 2025 razšla, vzrok pa je bil igralčev natrpan urnik. Takrat je izšel zvezdnikov film Back in Action, v katerem je zaigral s Cameron Diaz. "Jamie je zelo zaposlen, kar mu odgovarja. Veliko se mu dogaja, zaradi česar niti nima časa, da bi se ustavil in pomislil na to, kako blagoslovljen je," je takrat za People povedal vir blizu igralca. Le nekaj mesecev pozneje sta zvezo obudila.