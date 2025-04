59-letna Elizabeth Hurley navdušila z izklesano postavo

"Čudovite počitnice, polne sonca, morja in peska ter mesečine, slastne hrane in najboljših zunanjih stranišč," je svoje vtise o oddihu na Maldivih strnila igralka Elizabeth Hurley , ki je s svojimi sledilci delila nekaj vpogledov v počitnice na sanjski destinaciji. Ob tem je izpostavila tudi svojo modno linijo, v sklopu katere je ustvarila nov model kopalk, v katerih je lovila sončne žarke.

59-letna zvezdnica je s fotografijo v dvodelnih rdečih kopalkah, ki so poudarile njeno izklesano postavo, navdušila uporabnike na Instagramu. "Videti si čudovito," je komentiral eden izmed njih, drugi pa dodal: "Fenomenalna in brezčasna lepota." Uporabniki so se strinjali, da 59-letnica dokazuje, da so leta zgolj številka.

Ne le fotografije, igralka je s sledilci delila tudi posnetek, v katerem med sončnim zahodom teče po obali in maha v pozdrav. "Najbolj čudovit sončni zahod na najbolj čudovitih Maldivih," je vse skupaj opisala.