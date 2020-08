59-letni Sean Penn in 31 let mlajša Leila skočila v zakon

Pravijo, da gre v tretje rado. Hollywoodski igralec Sean Penn se je že tretjič sprehodil do oltarja. Poročne zaobljube si je tokrat na intimni slovesnosti izmenjal z 28-letno igralko Leilo George.

Sean Penn je poročen. Do oltarja je popeljal svojo izbranko, igralkoLeilo George, rojeno v Avstraliji. Govorice o njuni poroki so se začele pojavljati, potem ko je Irena Medavoy, njuna prijateljica in žena filmskega producenta Mika Medavoya, na Instagramu delila nekaj fotografij ženina in neveste ter njunih prstanov. Med drugim jima je čestitala za poroko.

"Tako smo srečni za Leilo George in Seana Penna ter njuno poroko. Radi vaju imamo," je zapisala Irena Medavoy ter med drugim dejala, da sta z možem presrečna, ker je Sean našel svojo sorodno dušo in pravo partnerico, ki svet spreminja na bolje. Dodala je še: "Usojena sta si. Naj vaju Bog blagoslovi."Mladoporočencema sta čestitala tudi Josh Brolin in Rosanna Arquette, poroča Entertainment Tonight.

Govorice o ljubezenskem razmerju med 59-letnim Seanom in 28-letno Leilo so se prvič pojavile oktobra 2016, potem ko sta skupaj uživala na počitnicah na Havajih. Že od samega začetka svoje zveze nista izpostavljala v javnosti. S časoma pa sta se le kdaj pa kdaj pojavila skupaj na rdečih preprogah. V začetku leta, natančneje januarja, se je par udeležil gala dogodka CORE v Los Angelesu, v marcu pa sta se udeležila prireditve Meet Me In Australia.

Sean Penn ima bogato zgodovino nekdanjih sopotnic iz sveta filma in zabave, s katerimi pa se žal ni izšlo. Ena od teh je zagotovo kontroverzna pevka Madonna, s katero je bil poročen štiri leta (1985–1989). Od leta 1996 do 2010 je bil poročen zRobin Wright, s katero ima dva otroka, 29-letno hčerko Dylan in 26-letnega sina Hopperja. Zvezdnice, s katerimi so igralskega mačka intimno povezovali, so še pevka Jewel, igralka Scarlett Johansson, manekenka Petra Nemcova ter Charlize Theron.