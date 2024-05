60-letna Miss Buenos Aires kljub porazu zadovoljna: To je korak k spremembam

Alejandra Rodriguez se je aprila odločila, da se bo potegovala za naziv najlepše v svoji okolici. In ji je uspelo, na tekmovanju za Miss Buenos Aires je zmagala. To sicer ni nič nenavadnega, če ne bi bila stara 60 let. Postavna gospa se je nedavno borila tudi za naziv Miss Argentine, in čeprav ni zmagala, je vesela, da je s svojim pogumom poskrbela za prvi korak k spremembam.

Ko je Alejandra Rodriguez aprila zmagala na tekmovanju za Miss Buenos Airesa, je polnila naslovnice svetovnih medijev. Gospa je namreč stara 60 let, s svojo zmago pa se je vpisala v zgodovino kot prva 60-letnica, ki je zmagala na tekmovanju, ki se organizira pod okriljem Miss Universe. Kot zmagovalka se je imela priložnost boriti tudi na izboru za Miss Argentine, kjer sicer ni osvojila lente najlepše, je pa vseeno zelo zadovoljna s končnim dosežkom.

Alejandra Rodriguez je vesela, da je zaslužna za spremembe. FOTO: Profimedia icon-expand

Njena pot do svetovne krone se je sicer končala, saj ni osvojila naziva najlepše v Argentini in s tem vstopnice na svetovni izbor za Miss Universe, a vseeno je bila opažena. Zmagala je namreč v kategoriji za najlepši obraz, obenem pa je vesela, da je s svojim pogumom in dosežkom poskrbela za prvi korak k spremembam. "To je prvi korak spremembe, ki prihaja," je po tekmovanju za CNN en Español povedala Rodriguezova, ki je po poklicu sicer odvetnica in novinarka. "Mislim, da je zunanja lepota vedno glavni poudarek, menim, da ni narobe izbrati lepe ženske, a morda se mora koncept lepote razširiti," je še dodala.

Čeprav ni postala Miss Argentine, je slavila v eni izmed kategorij. FOTO: Profimedia icon-expand

Misica je na lokalnem izboru lahko tekmovala šele po tem, ko je organizacija Miss Universe spremenila pravila glede starosti. Do leta 2023 so morali biti tekmovalci stari od 18 do 28 let na dan 1. januarja leta, v katerem so tekmovali. Od leta 2024 ni zgornje starostne meje. "To je sprememba, ki je pozitivna in gre počasi, a je važno, da gre," je dejala in dodala, da je hvaležna, da je imela možnost biti prva.

