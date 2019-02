60-letni zvezdnik si želi še enega otroka

Zvezdnik in njegova soproga sta v pogovorni oddaji omenila, da si želita še enega otroka, in sicer še eno hčerko, sestrice pa si želi tudi petletna Carmen, ki je mamici zaupala, da ne želi biti edina deklica: "Ko smo hčerki povedali, da bo dobila bratca, je potarnala, če lahko naprej dobi sestrico, šele nato bratca ... Toda razložiti smo ji morali, da stvari niso tako preproste." Ko je novinar vprašal, kaj se bo zgodilo, če bo naslednji otrok znova fantek, pa sta oba suvereno odgovorila, da se bosta trudila toliko časa, dokler na svet ne bo prišla še ena deklica.

Alec Baldwin je lani maja na družbenih omrežjih potrdil rojstvo petega otroka; njegova soproga Hilaria je rodila še enega fantka. Zakonca imata tako tri sinove, Leonarda Angela Charlesa , Rafaela in Romea Alejandra David a, ter hčerko Carmen , Baldwin pa ima iz zakona s Kim Basinger še 23-letno hčerko Ireland .

Baldwin je bil med letoma 1993 in 2002 poročen z igralko Kim Basinger, ki jo je spoznal na snemanju romantične komedije Moški za poročanje. Leta 1995 se jima je rodila Ireland, ko sta se ločevala, pa sta bila umazano vojno za skrbništvo.

Zvezdnik se je s 26 let mlajšo inštruktorico joge Hilario Thomas začel videvati spomladi 2011, ko sta se poznala v neki newyorški restavraciji. Hilaria je bila tam s prijatelji, Alec je pristopil do nje, jo prijel za roko in priznal: "Preprosto vas moram spoznati." Leto dni pozneje sta se zaljubljenca že poročila.