61-letna Demi Moore navdušila v prosojni toaleti

Hollywoodska zvezdnica Demi Moore se je v Milanu udeležila posebne razstave kreacij modne hiše Dolce & Gabbana. 61-letnica je na dogodku navdušila s svojo prosojno in svetlikajočo se toaleto, v kateri je znova dokazala, da so leta zgolj številka.

Igralka je bila le eno od odmevnih imen, ki se je v italijanski prestolnici mode udeležilo dogodka. Tam so bile med drugim tudi Cher , Lupita Nyong'o , Helen Mirren , Isabella Rossellini in Naomi Campbell .

Dolgo mrežasto toaleto je dopolnila s črnim spodnjim perilom in prepoznavno dolgo temno pričesko. Manjkale niso niti elegantne visoke pete.

Spomnimo, to ni prvič, da je igralka navdušila s svojo podobo. Na zabavi po oskarjih, na katero je prišla v družbi treh hčera, se je za njo prav tako ozrl marsikdo. Demi Moore, Rumer, Tallulah in Scout LaRue Willis so na dogodku blestele v dolgih toaletah, za najbolj drzno pa se je odločila prav 61-letnica.